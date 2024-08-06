Все меньше россиян могут позволить себе новые автомобили, и даже цена отечественной продукции АвтоВАЗа стала сопоставима с покупкой недвижимости.
«Газета
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Все меньше россиян могут позволить себе новые автомобили, и даже цена отечественной продукции АвтоВАЗа стала сопоставима с покупкой недвижимости.
Свежие комментарии