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АвтоИдеи

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«Газета

«Газета

﻿﻿Все меньше россиян могут позволить себе новые автомобили, и даже цена отечественной продукции АвтоВАЗа стала сопоставима с покупкой недвижимости.

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