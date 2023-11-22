Певец Шарлот извинился за сожжение российского паспорта

Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) принес извинения за то, что сжег свой российский паспорт. Видеозапись с его извинениями 22 ноября опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
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