Волки в Ленобласти напали на собак в присутствии хозяев

В поселке Дружная Горка Ленинградской области стая волков напала на двух собак, растерзав их. Инцидент произошел около 23:00 мск, в присутствии хозяев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нападение на деву...
- Президент Монголи...
- T Сальвини призвал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым