Обвиняемым в теракте в "Крокусе" продлили арест: Никто не стал спорить

Обвиняемые в трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холе" не стали обжаловать продление своего ареста.На днях Басманный суд Москвы продлил срок задержания террористам, которые убили почти полторы сотни человек в красногорском "Крокус Сити Холле".