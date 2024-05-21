Обвиняемым в теракте в "Крокусе" продлили арест: Никто не стал спорить

Обвиняемые в трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холе" не стали обжаловать продление своего ареста.На днях Басманный суд Москвы продлил срок задержания террористам, которые убили почти полторы сотни человек в красногорском "Крокус Сити Холле".
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