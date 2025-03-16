Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

БлокнотРУ Генсек НАТО Марк Рютте кардинально сменил риторику. После встречи с Дональдом Трампом он неожиданно заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс больше не рассматривается, а отношения с Россией будут восстановлены после завершения боевых действий.

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Комментарии
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Eduard
В Европу и загнали народы воевать с Россией,так что я думаю они попытаются Россию воевать,пока ЕС не развалился!
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19 час.
АндрейБорков
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11 час.
Игорь Кузнецов
Признать очевидное - это и есть &quot;прозрение&quot;? Одна из задач СВО - это и есть демилитаризация Украины (в каких-то границах), значит внеблоковый статус, хорошо что Трамп это объяснил Рютте.
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6 час.
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