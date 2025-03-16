Рютте переметнулся: Украина в НАТО больше не рассматривается, а с Россией восстановим отношения

В Европу и загнали народы воевать с Россией,так что я думаю они попытаются Россию воевать,пока ЕС не развалился!

Игорь Кузнецов

Признать очевидное - это и есть "прозрение"? Одна из задач СВО - это и есть демилитаризация Украины (в каких-то границах), значит внеблоковый статус, хорошо что Трамп это объяснил Рютте.