Появилось видео нокаута олимпийского чемпиона Стивсона в UFC: хватило 12 секунд

Олимпийский чемпион Гейбл Стивсон потерпел первое поражение в ММА, его нокаутировали за 12 секунд.На турнире UFC 331 в Лос‑Анджелесе (США) олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон впервые проиграл в профессиональной карьере в смешанных единоборствах (ММА).
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