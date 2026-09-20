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Царьград

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Появилось видео нокаута олимпийского чемпиона Стивсона в UFC: хватило 12 секунд

Появилось видео нокаута олимпийского чемпиона Стивсона в UFC: хватило 12 секунд

Олимпийский чемпион Гейбл Стивсон потерпел первое поражение в ММА, его нокаутировали за 12 секунд.На турнире UFC 331 в Лос‑Анджелесе (США) олимпийский чемпион по борьбе Гейбл Стивсон впервые проиграл в профессиональной карьере в смешанных единоборствах (ММА).

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