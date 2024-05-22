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Rambler&Co: 63% россиян доставали зимнюю одежду в мае

Rambler&Co: 63% россиян доставали зимнюю одежду в мае

Большинство россиян (63%) доставали в мае зимнюю одежду из-за заморозков, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, верят ли жители России в глобальные климатические изменения.

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