Rambler&Co: 63% россиян доставали зимнюю одежду в мае

Большинство россиян (63%) доставали в мае зимнюю одежду из-за заморозков, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, верят ли жители России в глобальные климатические изменения.
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