Myśl Polska: ЕС вырождается в диктатуру из-за отказа Джеорджеску в выборах

Запрет на участие в выборах в Румынии для популярного кандидата Кэлина Джеорджеску и отсутствие реакции на это со стороны Брюсселя являются признаками того, что Европа превращается в диктатуру, пишет издание Myśl Polska.
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