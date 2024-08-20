ТАСС: Почти 90% продаваемых в России армянских коньяков небезопасны

Ассоциация "Антиконтрафакт" пожаловалась на качество импортируемого армянского коньякаАгентство ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Антиконтрафакт" пишет, что по итогам независимой экспертизы в 9 из 10 продаваемых армянских коньяков были выявлены нарушения.
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