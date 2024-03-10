Президент Словакии Чапутова: Роберт Фицо испытывает демократию на прочность

Президент Словакии Зузана Чапутова резко высказалась против премьер-министра Роберта Фицо. Она подвергла критике его попытки подорвать верховенство закона и близкие связи с Россией, уподобив его политике премьера Венгрии Виктора Орбана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии