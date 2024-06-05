В США продолжают замечать странности в поведении действующего президента страны Джо Байдена - записки с подсказками, выпадания из ситуации и погружение в прострацию.
В США заметили ухудшение ментального состояния Байдена
Комментарии
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лина любимцева
В США что, уже совсем не осталось нормальных и адекватных людей на пост президента?!!
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12 час.
лл
лина любимцева
А гомик Обама что, был гордостью США?
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12 час.
ВераВерная
Во всяком случае, он с призраками не здоровался, и на ногах держался))) да и не гомик он был - бисексуал.
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11 час.
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