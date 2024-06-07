Аксёнов предложил ужесточить миграционное законодательство. Чем ответят в чиновничьих кабинетах?

Учредитель Царьграда Константин Малофеев поддержал инициативу главы Крыма Сергея Аксёнова ужесточить федеральное законодательство в части ответственности работодателей за поведение привлечённых ими мигрантов.
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