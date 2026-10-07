Прощальный матч Месси прервали на 10-й минуте ради салюта и аплодисментов

Товарищеский матч сборных Аргентины и Бенина приостановили на 10-й минуте в честь капитана аргентинской команды Лионеля Месси.
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