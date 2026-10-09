В яичнике россиянки нашли челюсть с зубами – фото! Столичные медики увидели такое впервые. Необычная "находка" поразила опытных столичных докторов: во время операции у 25-летней россиянки в яичнике обнаружили фрагмент челюсти с зубами и костную ткань.