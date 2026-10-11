Мошенники обещают скидку 15% на ЖКХ через фейковые сайты

Россиянам предлагают оплатить ЖКХ со скидкой 15% на поддельных сайтах, что грозит потерей денег и данных, заявили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
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