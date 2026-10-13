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Бои за Доброполье и окруженные подразделения ВСУ: что произошло на полях СВО 13 октября

Бои за Доброполье и окруженные подразделения ВСУ: что произошло на полях СВО 13 октября

Российские войска наступают на всех направлениях в рамках спецоперации на Украине. Так, под Харьковом сжимается кольцо вокруг окруженной группировки ВСУ.

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