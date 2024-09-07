Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

Любопытные и немного странные вещи происходят в последнее время с российским оружием. В том числе и теми не имеющими аналогов видами, указанными российским Президентом в послании Государственной Думе 1-го марта 2018 года.
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