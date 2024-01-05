«Военное дело»: Истребители НАТО участвовали в попытке атаки на Крым

Если это утка, то кто то хочет унизить Россию, если правда , то почему по Румынии ещё не ударили?

Как я понимаю, если не прав, поправьте, страна с территории и которой взлетел самолёт и нанес удары по другой стране вступила в войну с данной страной и данная страна может отвечать в меру своих сил возможностей. Если неправ поправьте

Анастасия Гончарова

так сходи и задницу нато полижи,может поможет с прибавкой ума в пустой кастрюле!😡 Их пиздить надо беспощадно где бы они не находились ,взлетело что то из румынии туда в ту же секунду ракету на уничтожение,а так скоро дойдем до того что только и будем сопли утирать и каждая свинья даже низшего сословия будет считать своим долгом , " а почему бы и нам не жахнуть по рашке"!