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«Военное дело»: Истребители НАТО участвовали в попытке атаки на Крым

«Военное дело»: Истребители НАТО участвовали в попытке атаки на Крым

По информации издания «Военное дело», одна из последних попыток атак была совершена украинскими бомбардировщиками Су-24 с территории Украины и американскими истребителями F-16, которые нанесли удар с территории Румынии.

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Комментарии
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Леонид -
Если это утка, то кто то хочет унизить Россию, если правда , то почему по Румынии ещё не ударили?
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9 час.
Л
Леонид -
Как я понимаю, если не прав, поправьте, страна с территории и которой взлетел самолёт и нанес удары по другой стране вступила в войну с данной страной и данная страна может отвечать в меру своих сил возможностей. Если неправ поправьте
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9 час.
Анастасия Гончарова
так сходи и задницу нато полижи,может поможет с прибавкой ума в пустой кастрюле!😡 Их пиздить надо беспощадно где бы они не находились ,взлетело что то из румынии туда в ту же секунду ракету на уничтожение,а так скоро дойдем до того что только и будем сопли утирать и каждая свинья даже низшего сословия будет считать своим долгом  , &quot; а почему бы и нам  не жахнуть по рашке&quot;!
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25 мин.

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