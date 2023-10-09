BI: Россия развивает «незаметное» оружие для улучшения позиций на Украине

Россия продолжает инвестировать в развитие средств радиоэлектронной борьбы. Это говорит о том, что страна готова продолжать вести спецоперацию на Украине, заявил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider.
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