Бельгия отправит военных в Париж, чтобы обеспечить безопасность во время Олимпиады-2024

В рамках подготовки к усилению безопасности Олимпийских игр министр обороны Людовин Дедондер подтвердил, что Бельгия направит несколько подразделений, специализирующихся на военном разминировании, а также собак-детекторов.
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