« Бостон » подтвердил подписание нового контракта с нападающим Маратом Хуснутдиновым . 24-летний россиянин заключил с клубом соглашение на 3 года со средней зарплатой 3,95 миллиона долларов в год.
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