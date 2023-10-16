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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стэмкос пропустил матч с «Оттавой» из-за травмы нижней части тела

Стивен Стэмкос не принял участия в матче с «Оттавой» (2:5). Капитан «Тампы» пропустил игру чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела, но может вернуться в строй со дня на день.

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