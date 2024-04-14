Заметка на полях непредвиденных последствий, или... не надо было красть российское бабло...

лл

лина любимцева

А НЕ ХРЕН российское бабло держать за бугром. А то прятали видать бабло ... "на всякий случай"... А ОКАЗИЯ ВОН КАКАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ!! За такие действия нужно судить и сажать... с перспективой смертной казни (ПОТОМУ власти не хотят ее возвращать?) КТО ТАМ ГЕРОЙ по сокрытию денег?