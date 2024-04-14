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Заметка на полях непредвиденных последствий, или... не надо было красть российское бабло...

Заметка на полях непредвиденных последствий, или... не надо было красть российское бабло...

Главный, наверное, тезис из вчерашнего выступления Набиуллиной в Думе - фиксация ключевой ставки на порядочно высоком уровне для экономики терпима достаточно, чтобы спокойно держать ее, сколько необходимо для удушения инфляции.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А НЕ ХРЕН российское бабло держать за бугром. А то прятали видать бабло ... &quot;на всякий случай&quot;... А ОКАЗИЯ ВОН КАКАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ!! За  такие действия нужно судить и сажать...  с перспективой смертной казни (ПОТОМУ власти не хотят ее возвращать?) КТО ТАМ ГЕРОЙ по сокрытию денег?
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