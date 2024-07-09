Новые штрафы до 30 тыс. рублей — Госдума рассмотрит законопроект

Госдума РФ на очередном пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами.
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