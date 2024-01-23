Кузбассовцы зарегистрировали более 270 инициатив на платформе форума «Сильные идеи для нового времени»

В Кузбасском технопарке в режиме ВКС состоялось заседание Клуба стратегических инициатив Кузбасса. Главной темой обсуждения стала подготовка инициативных жителей региона к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени».
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