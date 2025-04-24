The Times: Британия, вероятно, откажется от отправки войск на Украину

Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka Великобритания может отказаться от планов по отправке тысяч военнослужащих в Украину для участия в конфликте, сообщила газета The Times со ссылкой на свои источники.
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