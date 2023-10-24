Научный сотрудник ВШЭ Аникин: часть россиян заменят машинами из-за роста МРОТ

На фоне начала обсуждения в Госдуме повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% до 19 242 рублей, ведущие эксперты по социальной политике отметили, что это изменение может привести к автоматизации рабочих мест и замене части россиян на работе машинами.
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