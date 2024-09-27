Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане

Россия обеспокоена ситуацией в Судане и пытается всячески содействовать его урегулированию. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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