Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане

Россия обеспокоена ситуацией в Судане и пытается всячески содействовать его урегулированию. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.