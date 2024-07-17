Спасатель ранен в результате атаки БПЛА в Курской области — губернатор

Спасатель получил ранение в результате сброса взрывного устройства на здание пожарной части в посёлке Тёткино Глушковского района с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) киевского режима, заявил временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора Курской области Алексей Смирнов 17 июля в своем Telegram-канале.
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