В Германии заявили о почти 300 тысячах въехавших в ФРГ в 2023 году украинцах

Статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в ответ на парламентский запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинцев.