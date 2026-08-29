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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков провел встречу с Марией Львовой-Беловой

Павел Малков провел встречу с Марией Львовой-Беловой

В ходе встречи было уделено внимание вопросам поддержки семьям с детьми, помощи несовершеннолетним рязанцам с поиском работы, предупреждения социального сиротства, а также создания условий для занятия молодежи спортом и полезными делами.

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