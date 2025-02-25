В Приморье готовятся пересмотреть тарифы на электроэнергию

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля, ФедералПресс. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко вопросы, связанные с тарифным регулированием в сфере электроэнергетики.
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