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Ретро‑автомобили, воздушные шары и концерт: праздник в Калининском округе запомнится надолго

Ретро‑автомобили, воздушные шары и концерт: праздник в Калининском округе запомнится надолго

День округа в Калининском округе: праздник объединил поколения в Парке «Гришкино». 29 сентября в Калининском округе прошли масштабные торжества по случаю Дня округа.

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