Депутаты предложили установить в магазинах полки с бесплатной едой

Российские магазины нужно обязать установить полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся. Такое предложение внес депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.
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