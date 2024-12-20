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Депутаты предложили установить в магазинах полки с бесплатной едой

Депутаты предложили установить в магазинах полки с бесплатной едой

Российские магазины нужно обязать установить полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся. Такое предложение внес депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, его цитирует ТАСС.

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