МИД: РФ готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что держава будет выстраивать взаимодействие с каждым, кто хочет завершить бушующее на украинской территории противостояние, принимая во внимание то, как обстоит положение дел.
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