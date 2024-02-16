"Главное — это артист". История уборщицы, которая очень любит театр и пишет картины

Вера Чекмарева посмотрела сотни спектаклей, обожает Антона Чехова и мечтает работать в театре. Интеллигентнее женщины мы еще не встречали Вера Чекмарева на протяжении последних пяти лет работала уборщицей на проспекте Социалистическом, где располагается редакция amic.