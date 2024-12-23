Город-небоскреб «Зеркальная линия» помогут строить роботы

Строительная площадка «Зеркальной линии» / © Neom Более подробная информация о типе используемых роботов или их функциях пока не разглашается, но очевидно, что основное внимание уделят производству арматуры (арматурных стержней, используемых в бетонных конструкциях).
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