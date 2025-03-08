В Британии недовольны сигналами, которые Трамп посылает Путину

ТМ Татьяна Маштакова Так во времена второй мировой войны советская армия начала побеждать будучи ещё на территории СССР. Разве не так? Ведь это же очевидно...

СК Сергей К Курская операция - большая неприятная гадость на России. Но она же сильно ослабила Украину. Область боевых действий растятнулась. У России - большая операционная глубина. В Россию иностранные войска могут войти и там потеряться и сгинуть. Что и происходило и с Наполеоном и с Гитлером.