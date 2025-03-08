Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии недовольны сигналами, которые Трамп посылает Путину

В Британии недовольны сигналами, которые Трамп посылает Путину

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент США Дональд Трамп посылает неверные сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
Так во времена второй мировой войны советская армия начала побеждать будучи ещё на территории СССР. Разве не так? Ведь это же очевидно...
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6 час.
СК
Сергей К
Курская операция - большая неприятная гадость на России. Но она же сильно ослабила Украину. Область боевых действий растятнулась. У России - большая операционная глубина. В Россию иностранные войска могут войти и там потеряться и сгинуть. Что и происходило и с Наполеоном и с Гитлером.
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2 час.
Eduard
И что? Всё никак не забудут,что Америка их коллония и попрежнему пытаются повелевать ими?
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1 час.
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