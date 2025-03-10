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TRENDYMEN

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Женщина показала, как разоблачить предательство мужа с помощью обуви

Женщина показала, как разоблачить предательство мужа с помощью обуви

Виктория Олива поделилась в сети, как просто отследить своего партнера. Реакция пользователей удивила — пока одни называют это гениальным лайфхаком, другие видят в способе простую уловку, которая поможет уличить предателя.

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Комментарии
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М
ММ
А еще такие орут на своего мужа, если он повернул голову в сторону красивой женщины. И перспектив у такой ревнивицы нет!
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1 д.
Владимир Соколов
какой сложный путь для для развода выбрала дурная баба
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1 д.
EV
Evgeni Velesik
Ну и сука эта девица! Ей надо засунуть этот трекер в одно место и отслеживать с кем она т... !
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17 час.
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