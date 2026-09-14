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Регионы России

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Правительство России установило временный запрет на экспорт серной кислоты до 2026 года

Правительство России установило временный запрет на экспорт серной кислоты до 2026 года

Правительство Российской Федерации ввело временный запрет на экспорт серной кислоты до 31 декабря 2026 года.

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