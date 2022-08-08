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Медики ЮВО в Ставропольском крае провели тренировку по эвакуации условно раненных с поля боя

Медики ЮВО в Ставропольском крае провели тренировку по эвакуации условно раненных с поля боя

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 50 военных медиков, было задействовано свыше 10 единиц специальной медицинской военной техники ЮВО.

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