Кузнецова: SHAMAN загубит свою карьеру регистрацией бренда «Я русский»

Певец SHAMAN, настоящее имя Ярослав Дронов, подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова заявила, что певец загубит свою карьеру таким поступком.
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