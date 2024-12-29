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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
⚡️В Волгоградской области с сегодняшнего дня вводится запрет на использование

⚡️В Волгоградской области с сегодняшнего дня вводится запрет на использование пиротехники. Он будет действовать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

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