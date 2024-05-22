Прокурор Петербурга потребовал признать Александра Невзорова с супругой «экстремистским объединением» и изъять их имущество.
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Прокурор Петербурга потребовал признать Александра Невзорова с супругой «экстремистским объединением» и изъять их имущество.
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