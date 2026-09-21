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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джака подтвердил, что подделал справку о вакцинации от коронавируса: «Тогда я не доверял вакцине и всерьез опасался. Сейчас я понимаю, что это ошибка»

Полузащитник « Сандерленда » и сборной Швейцарии Гранит Джака подтвердил, что подделал сертификат о вакцинации во время пандемии коронавируса.

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