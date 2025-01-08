Нейробиолог Долгих рассказала, как побороть постпраздничную депрессию

После новогодних праздников вернуться к работе бывает непросто. Длительные выходные с поздними подъемами и расслабленным образом жизни могут привести к сбою биологических часов, что затрудняет адаптацию к рабочему ритму.
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