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Нейробиолог Долгих рассказала, как побороть постпраздничную депрессию

Нейробиолог Долгих рассказала, как побороть постпраздничную депрессию

После новогодних праздников вернуться к работе бывает непросто. Длительные выходные с поздними подъемами и расслабленным образом жизни могут привести к сбою биологических часов, что затрудняет адаптацию к рабочему ритму.

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