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Милосердие или угроза безопасности: как задерживали сбежавших заключенных-мигрантов и что об этом думают военные блогеры

Милосердие или угроза безопасности: как задерживали сбежавших заключенных-мигрантов и что об этом думают военные блогеры

Милосердие или угроза безопасности: как задерживали сбежавших заключенных-мигрантов и что об этом думают военные блогеры Ольга ВайленкоНа днях в Тамбовской области были задержаны двое из шести сбежавших из исправительной колонии заключённых, что вызвало значительное внимание общественности и обсуждение в соцсетях.

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