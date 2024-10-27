Милосердие или угроза безопасности: как задерживали сбежавших заключенных-мигрантов и что об этом думают военные блогеры Ольга ВайленкоНа днях в Тамбовской области были задержаны двое из шести сбежавших из исправительной колонии заключённых, что вызвало значительное внимание общественности и обсуждение в соцсетях.