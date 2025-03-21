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Российские IT-продукты стали заменой западных платформ: Владимир Черномырдин из RC GROUP о важности поддержки отечественных IT-решений

Российские IT-продукты стали заменой западных платформ: Владимир Черномырдин из RC GROUP о важности поддержки отечественных IT-решений

Артём Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, заявил, что в России есть современные системы и IT-продукты, способные заменить функционал западных социальных сетей, образовательных платформ и мессенджеров.

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