Российские IT-продукты стали заменой западных платформ: Владимир Черномырдин из RC GROUP о важности поддержки отечественных IT-решений

Артём Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, заявил, что в России есть современные системы и IT-продукты, способные заменить функционал западных социальных сетей, образовательных платформ и мессенджеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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