LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота

Поклонники футбола по всему миру ждут развязки главного клубного турнира Европы. 31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интернационале», чьи игроки победили в национальных чемпионатах сезона 23/24 и обошли других участников Лиги чемпионов.