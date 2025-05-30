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LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота

LOOKY и «Чемпионат» запустили в Telegram футбольного AI-бота

Поклонники футбола по всему миру ждут развязки главного клубного турнира Европы. 31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интернационале», чьи игроки победили в национальных чемпионатах сезона 23/24 и обошли других участников Лиги чемпионов.

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