Ликсутов сообщил, что более 3,2 тыс. студентов прошли «Техностажировку» в московской ОЭЗ

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» более 900 учащихся столичных вузов и колледжей проходят производственную практику на высокотехнологичных предприятиях .
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