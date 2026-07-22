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Ликсутов сообщил, что более 3,2 тыс. студентов прошли «Техностажировку» в московской ОЭЗ

Ликсутов сообщил, что более 3,2 тыс. студентов прошли «Техностажировку» в московской ОЭЗ

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» более 900 учащихся столичных вузов и колледжей проходят производственную практику на высокотехнологичных предприятиях .

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